ADM per la transizione ecologica e i carburanti alternativi

Attivato a Lamezia Terme (CZ) un innovativo impianto di distribuzione stradale di gas naturale liquefatto GNL, a seguito della verifica dell’impianto dal punto di vista tecnico-fiscale, ai fini del rilascio della prevista licenza da parte dell’Ufficio delle Dogane di Catanzaro. Tra i pochissimi nel meridione, è destinato all’alimentazione dei veicoli pesanti equipaggiati con idonei motori e serbatoi, permettendo la copertura dell’intero territorio nazionale da parte della filiera dei trasporti ed offrendo un significativo contributo alla riduzione dell’inquinamento attraverso l’impiego del GNL o metano liquido, un carburante alternativo a quelli tradizionali con notevoli caratteristiche ecologiche, stoccato in un serbatoio criogenico da 60 m3. ADM è in prima linea per la favorire la transizione ecologica nel solco tracciato dalle Direttive europee e dalla strategia nazionale.