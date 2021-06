BCE: Crescita PIL mondiale al 6,2% nel 2021, 4,2% nel 2022 e 3,7% nel 2023

(DIRE) Roma, 24 Giu. – “Le proiezioni macroeconomiche formulate a giugno 2021 dagli esperti dell’Eurosistema suggeriscono che la ripresa dell’attività economica mondiale è continuata al volgere dell’anno nonostante l’intensificarsi della pandemia con le economie emergenti che sono divenute l’epicentro dei nuovi contagi a livello mondiale”. Lo afferma la bce nel bollettino economico. La crescita del PIL mondiale in termini reali (esclusa l’area dell’euro) dovrebbe aumentare del 6,2 per cento quest’anno, per poi rallentare al 4,2 e al 3,7 per cento, rispettivamente, nel 2022 e nel 2023 (Vid/ Dire) 10:09 24-06-21