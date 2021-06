Covid. Mappa UE: Europa quasi tutta verde, rosso solo in Spagna

In Italia in zona gialla ci sono Calabria, Sicilia e Basilicata

(DIRE) Bruxelles, 24 Giu. – Secondo la mappa aggiornata a oggi del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc), quasi tutta l’Europa si tinge di verde tranne alcune regioni a sud e a nord della Svezia e una regione meridionale della Francia. La Spagna invece rimane al momento in giallo, ad eccezione delle regioni meridionali colorate in rosso. L’Italia rimane quasi interamente colorata in verde a eccezione delle regioni più a sud della Sicilia, della Basilicata e della Calabria, al momento ancora in giallo. Le mappe vengono aggiornate ogni giovedì dall’Ecdc per informare i cittadini europei in merito alle restrizioni di spostamento in vigore a causa della pandemia di Covid-19. (Pis/ Dire) 17:26 24-06-21