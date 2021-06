Covid. Sileri: Numeri variante delta in crescita, sostituirà quella inglese

“Effetti clinici limitati per vaccinati e per chi ha avuto seconda dose”

(DIRE) Roma, 24 Giu. – “Per quanto riguarda la variante Delta, dal punto di vista della prevalenza sono aumentati i numeri e continueranno ad aumentare. Così come avvenuto nel Regno Unito, è evidente che la variante Delta tenderà a sostituire la variante inglese e quindi sostituirà anche da noi il virus che sta circolando”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di ‘Timeline’, contenitore di Sky Tg24. Sileri ha spiegato che “il nostro compito è quello di rallentarne quanto più possibile la diffusione e rafforzare il tracciamento per limitarne i casi ma è inevitabile che a qualche settimana da oggi le percentuali saranno destinate a crescere. Intanto il rallentamento deve consentire una più rapida vaccinazione anche con le seconde dosi affinché questa variante non faccia danni”. L’esponente del Governo ha inoltre sottolineato che “per coloro che sono vaccinati, e soprattutto per quanti hanno ricevuto la seconda dose, gli effetti clinici di questa variante sono limitati. Continuiamo ad osservare quello che succede nel Regno Unito, che sta più avanti di noi, purtroppo, in questa diffusione della variante, mutuiamo la loro esperienza per prendere i provvedimenti laddove necessario”, ha concluso Sileri. (Fde/ Dire) 18:29 24-06-21