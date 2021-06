Forlì-Cesena, recuperato il corpo di un escursionista scivolato in un dirupo

Nella giornata del 23 Giugno, alle 15.40, i Vigili del Fuoco del comando di Forlì-Cesena, la squadra del distaccamento di Bagno di Romagna e il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Forlì sono intervenuti in località Ridracoli per il soccorso a un escursionista scivolato in un dirupo. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 con ambulanza e elimedica di Pavullo che ne constatava il decesso. I Vigili del Fuoco, in collaborazione con gli operatori del soccorso alpino, hanno recuperato il corpo dell’uomo che veniva poi trasportato a valle dall’elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Bologna. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Santa Sofia. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73059