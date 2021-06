La Spezia. Danneggia nella notte scooter ed arredi urbani: Denunciato

Poco prima delle ore 02.00 odierne, veniva segnalata alla Centrale Operativa della Questura la presenza di un cittadino straniero in via Milano che stava lanciando bottiglie di vetro, sferrava calci ai motorini in sosta e danneggiava la segnaletica verticale e alcuni arredi urbani nel quartiere Umbertino. Sul posto, le prime ricerche davano esito negativo, ma verso le 02.30 veniva notato un soggetto corrispondente alla descrizione della persona segnalata in precedenza che, alla vista della Volante, tentava la fuga. Dopo essere stato immediatamente bloccato, l’uomo, un cittadino marocchino di 27 anni già gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, veniva trovato in possesso di una confezione in nylon contente sostanza stupefacente del tipo hashish. Il soggetto iniziava ad insultare gli operatori di polizia, colpendo gli interni della volante con calci e testate, tanto da dover rendere necessario il suo trasporto presso il locale Pronto Soccorso.

Una volta sedato, veniva accompagnato in Questura dove veniva denunciato in stato di libertà per resistenza a P.U., danneggiamento aggravato e segnalato alla Prefettura di La Spezia ai sensi dell’art.75 DPR 309/90 quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata lo straniero ha iniziato nuovamente a dare in escandescenza costringendo gli agenti della Polizia di Stato a ricorrere nuovamente all’intervento dei sanitari che accompagnavano lo stesso presso il locale nosocomio, ove trovasi tutt’ora trattenuto. La sua posizione è ora al vaglio dell’ufficio Immigrazione della Questura per le valutazioni di competenza.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/LaSpezia/articolo/244560d31691b347c277934597