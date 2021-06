L’Accademia delle Imprese Europea si ripropone ad Euroflora 2022

Grazie al risultato dell’edizione 2011, l’Accademia delle Imprese Europea, parteciperà alla prossima rassegna, la XII Edizione di Euroflora dal 23 Aprile all’8 maggio 2022” presso i Parchi di Nervi in Genova, ispirata ai concetti di rarità, bellezza e sostenibilità delle migliori eccellenze produttive nazionali ed internazionali.

“Abbiamo circa un anno per programmare e progettare la grande area assegnata alla nostra associazione” precisa il Presidente Giuseppe Ariobazzani “per far conoscere ed apprezzare “l’Italia produttiva”, realtà territoriali, frutto di tantissime piante identitarie, quelle eccellenze che arrivano quotidianamente a tavola di milioni di italiani e non, prelibatezze naturali e genuine, per uno stile di vita di alimentazione e salute quale la Dieta Mediterranea.

Il nostro progetto vuole accogliere il grande pubblico di Euroflora in un’atmosfera di grande respiro ambientale e naturale, far conoscere le produzioni regionali, piante e alberi da frutto identitari e caratteristici, non sempre sono conosciuti nel sistema alimentare.

Sarà l’Italia dei frutti e degli aromi che rappresenterà nella vetrina internazionale di Euroflora 2022 un percorso dal sud al nord del nostro Paese, un contrasto di colori e di sapori, in cui la passione e l’amore degli agricoltori italiani si manifesterà nelle eccellenze e nelle identità del territorio.” L’Accademia delle Imprese Europea, in questo contesto vuole essere strumento di promozione e di valorizzazione delle eccellenze italiane, ma soprattutto, interlocutrice delle esigenze aziendali per il loro sviluppo e per la crescita delle realtà locali.