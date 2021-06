Latina, doppio salvataggio per i Vigili del Fuoco

Doppio salvataggio dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio del 23 Giugno. Il primo, intorno alle 17, dove padre e figlia, percorrendo un sentiero, hanno perso l’orientamento scivolando in una scarpata in zona Puna Rossa, sul promontorio del comune di San Felice Circeo, in via Torre Moresca.

Il secondo intervento sempre nella stessa zona, poco dopo le 19.30, cinque ragazzi hanno perso l’orientamento durante una escursione in un sentiero. Stesse procedure di intervento da parte della sala operativa che, attraverso le coordinate estrapolate tramite applicazione di messaggistica dei cellulari dei dispersi, ha inviato sulle zone di intervento la squadra del distaccamento di Terracina supportata dal Drago VF 140 del reparto volo di Ciampino per il recupero dei malcapitati.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73068