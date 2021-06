Le fiamme hanno danneggiato un’azienda alimentare

(DIRE) Palermo, 24 Giu. – Incendio nella notte in un capannone di un’azienda alimentare di Palermo, in via Ugo La Malfa. Le fiamme hanno interessato diverse celle frigorifere. Nessun ferito ma secondo i vigili del fuoco, che fino a questa mattina lavoravano per spegnere gli ultimi focolai, i danni materiali sono “ingenti”. (Sac/Dire) 11:17 24-06-21