Vibo Valentia. Provincia: grazie esercito per attività su territorio

Con strade sicure hanno contenuto anche diffusione covid

(DIRE) Reggio Calabria, 24 Giu. – “Sugellare pubblicamente la stima e la gratitudine per l’attività meritoria svolta sul territorio provinciale”. Così il presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano, nel conferire un’onorificenza istituzionale al Quinto Reggimento fanteria Aosta dell’esercito italiano. Riconoscimento pubblico consegnato al colonnello, Gianvito Tinelli, Comandante di reggimento, al termine di una cerimonia, tenutasi nella sala presidenziale dell’Ente, alla presenza tra gli altri del segretario generale Mario Ientile, del maggiore Giuseppe Tulisi, e di una nutrita rappresentanza militare. L’onorificenza, riporta una nota della Provincia, consolida i rapporti tra l’Esercito, la Provincia di Vibo e la cittadinanza locale, e sancisce come si legge nella motivazione di concessione “la riconoscenza al V Reggimento che, in particolare nella provincia di Vibo Valentia, in concorso e congiuntamente alle forze di polizia, nell’ambito dell’operazione Strade sicure, ha contribuito fattivamente all’attività di prevenzione della criminalità, impiegando i propri militari con funzioni di agente di pubblica sicurezza, nonché nell’attività di contenimento della diffusione del Covid-19”. (Com/Mav/Dire) 18:58 24-06-21