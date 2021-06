Ancona, vasto incendio di bosco a Genga

Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Genga, in zona Valtreara e Pierorasa, per un vasto incendio di bosco e vegetazione. Sul posto sono intervenute le squadre di Arcevia, Fabriano e Jesi e il il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimeto) per il coordinamento delle operazioni di spegnimento supportate anche dalla presenza dell’elicottero AIB (Anti Incendio Boschivo) regionale e il Canadair 20 dei Vigili del Fuoco. È stata momentaneamente interrotta la linea ferroviaria Ancona-Roma.

L’attività dei Vigili del fuoco è proseguita per tutta la notte per lo spegnimento delle fiamme residue, con l’incendio messo sotto controllo già da ieri con l’attività dei Canadair e dell’ellicottero AIB della regione Marche e per il monitoraggio di prevenzione di focolai occulti.

Rimane attivo un solo fronte di fuoco, di limitata estensione, sulle pendici del monte alle spalle di Cerqueto di Genga. I lanci d’acqua continueranno nella mattinata, a protezione degli impianti di teleocmunicazione posti sulla sommità della montagna. Allo spegnimento da terra, reso difficoltoso dall’orografia della zona, stanno partecipando sette unità VF, di cui un ROS (Responsabile delle Opperazioni di Soccorso) e ud DOS, che coordina i lanci dell’elicottero.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73085