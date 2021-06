Fisco. Salvini: Flax tax autonomi fino a 100.000 euro di reddito

‘Rinvio cartelle a Settembre e equo compenso per 2 mln professionisti’

(DIRE) Milano, 25 Giu.- Per la riforma sul fisco “la Lega chiederà un aumento a 100.000 euro” della soglia di reddito per i lavoratori autonomi a cui applicare la flat tax. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di una conferenza stampa organizzata a Milano con il presidente del Movimento Autonomi e Partita Iva Eugenio Filograna. “Stanno arrivando cinque miliardi di euro destinati a due milioni di liberi professionisti- chiosa l’ex ministro dell’Interno- stiamo lavorando per dargli un equo compenso. Rimandare a settembre le scadenze fiscali e le cartelle esattoriali per chi sta ripartendo è la nostra priorità”. (Run/ Dire) 12:15 25-06-21