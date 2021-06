Napoli. Al via nuova linea filoviaria centro-zona ospedaliera

(DIRE) Napoli, 25 Giu. – Inaugurata stamane la nuova linea filobus che dal centro di Napoli, dalla zona del Mann, porta ai Colli Aminei e alla zona ospedaliera. Alla presentazione alla stampa del servizio il sindaco Luigi de Magistris, l’assessore ai Trasporti Marco Gaudini, l’amministratore unico dell’Azienda napoletana mobilità Nicola Pascale.

“Devo dire che è stato molto faticoso raggiungere questo obiettivo, ci è voluta tanta determinazione e un grande lavoro di squadra. Da Anm a tutti i protagonisti di questa sfida che è green, che va in direzione del trasporto pubblico, che rafforza la flotta dei mezzi Anm, che viene fatta in un momento difficile in cui l’economia del Comuni è particolarmente sotto pressione.

Ma noi non ci siamo mai fermati”. Così il primo cittadino che rimarca: “In questo modo colleghiamo in maniera verde ed efficace Colli Aminei e zona Ospedaliera con il centro di Napoli”.

La nuova Linea filoviaria R4 dell’Anm si serve di una infrastruttura che congiunge il Museo nazionale con la zona ospedaliera del Cardarelli attraversando il Ponte Sanità, costeggiando la basilica di Capodimonte per poi risalire lungo via Colle Aminei. Con la linea Anm potenzierà i servizi per la mobilità offerti ai cittadini rendendoli sempre più green. Una strategia che l’azienda sta attuando sia con l’installazione delle colonnine per le auto elettriche nei parcheggi che mettendo in circolazione nuovi bus a basse emissioni. Un passo che nel caso dell’R4 si traduce nella sostituzione degli attuali autobus a combustione interna con un sistema integrato di trasporto elettrico, con 12 filobus, senza emissioni inquinanti, anche grazie all’interconnessione con la linea Metro 1 che ad oggi prevede una fermata in adiacenza al capolinea della linea R4 (Aminei).

La nuova linea, che andrà a sostituire l’esistente linea 604, avrà una lunghezza di circa 6 Km per senso di marcia; un collegamento capillare a servizio dell’utenza lungo il tragitto sarà garantito dalle 25 fermate e grazie ad un servizio dalle 5:30 alle 23:45 con cadenzamento ogni 7 min.

“Questa nuova rete filoviaria – spiega Pascale – è un progetto nato nel 2010 e in cui abbiamo creduto fermamente, rilanciandolo nel 2019 e portandolo adesso a conclusione”.

L’appalto è stato aggiudicato all’ATI Alstom Ferroviaria spa – De Luca Costruzioni Generali con gara pubblica nel 2010 e nell’ottobre 2019 è stato firmato un nuovo addendum contrattuale che ha dato nuovo impulso ai lavori.

Per la realizzazione dell’opera infrastrutturale sono stati posati oltre 600 pali atti sia al sostegno della rete aerea sia alla pubblica illuminazione, sono stati posati circa 25Km di cavi di alimentazione, 16Km di linea di contatto, 2 impianti di conversione dell’energia (sottostazioni elettriche), inoltre sono stati gettati oltre 10mila metri cubi di calcestruzzo e realizzati oltre 2.000 mq di nuova pavimentazione pedonale.

Completata la prima attivazione funzionale, afferente all’area ospedaliera del Cardarelli, avvenuta il 26 novembre 2020, ad oggi, in linea con i programmi, le attività necessarie all’esercizio sono state completate. A valle delle prove funzionali realizzate con USTIF e del completamento delle opere accessorie, oggi alla presenza delle autorità cittadine, della dirigenza Anm e del management Alstom la linea filoviaria R4 è stata attivata al servizio pubblico dopo una fase di pre-esercizio di circa 2 settimane nella fascia oraria 15-19.

