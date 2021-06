Euro 2020, Italia vs Austria, gli Azzurri passano il turno

05:03 – Forse questa sera si è disputata la partita più importante per i ragazzi di Mancini, impegnati alle ore 21.00 contro l’Austria. La gara, disputata a Wembley, ha decretato il passaggio del turno, con le reti di Pessina e Chiesa. La Nazionale Italiana che è scesa in campo con Verratti e Jorginho a centrocampo nella formazione ufficiale ed in attacco con il tridente che ha battuto nel debutto la Turchia: Immobile, Insigne e Belardi. Una partita “ricca” di emozioni, agonismo e spettacolo. Gli Azzurri hanno dimostrato la loro bravura ed hanno raggiunto come primo l’obbiettivo i Quarti di Finale, anche se solo dopo i tempi supplementari, contro un’Austria molto ben messa in campo.

V.B