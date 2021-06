Ferrara. Rintracciato un minore scomparso

Nella tarda mattinata di ieri una signora ferrarese denunciava la scomparsa del figlio minore di anni 15. Il ragazzo si era allontanato dall’abitazione familiare a bordo della propria bicicletta asserendo che sarebbe uscito a fare una passeggiata con gli amici. A ora di pranzo non faceva rientro a casa e la madre preoccupata cercava di contattarlo per telefono senza riuscirvi, iniziava a chiamare i compagni con cui presumibilmente doveva trovarsi, ma questi affermavano di non averlo visto.

La mamma, quindi, decideva di rivolgersi alla Polizia di Stato telefonando al 113 raccontando i fatti anzidetti, dichiarandosi molto preoccupata in quanto il minore era interessato ai corsi di sopravvivenza e, verificando la cronologia sul computer del figlio, era emerso che l’adolescente aveva effettuato delle ricerche su come sopravvivere nei luoghi impervi. La sala operativa avviava immediatamente il protocollo di ricerca per le persone scomparse che comprende l’attivazione, presso i gestori telefonici, della geolocalizzazione. Tramite tale procedura si accertava che il ragazzo si trovava nei boschi dell’Appennino – Tosco Emiliano e quindi si contattavano la Questura di Pistoia e i Carabinieri competenti per territorio in modo da iniziare le ricerche in zona. Il ragazzo veniva trovato in una collina di Campaldaio di Sambuca Pistoiese (Pt) sano e salvo nonostante avesse percorso 120 km in bicicletta e avesse trascorso la notte all’adiaccio.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Ferrara/articolo/135460d6c6a350b55294005594