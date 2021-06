Messico. Violento scontro tra cartelli della droga, 18 morti nello stato di Zacatecas

Un violento scontro a fuoco tra trafficanti di droga, in cui hanno trovato la morte 18 persone, è avvenuto ieri in una zona isolata dello stato di Zacatecas in Messico. Lo stato Nord americano è da tempo nella classifica dei paesi più pericolosi al mondo ( dal Dicembre 2006 sono 300.000 vittime ufficiali ma ovviamente la cifra è anche superiore). La criminalità organizzata messicana dedita soprattutto al traffico di droga, armi ed esseri umani fa affari miliardari. I cartelli del Messico hanno soppiantato quelli colombiani per quel che riguarda il traffico internazionale di sostante stupefacenti, soprattutto per quel che concerne la cocaina. Erano opposti i gruppi in lizza per il controllo di quell’area di Zacatecas al confine con gli stati di Jalisco e Nayarit. Una escalation di violenza che appena Mercoledì, faceva registrare il ritrovamento dei corpi di due agenti di polizia appesi a un ponte nella Capitale a Zacatecas.

