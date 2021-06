Roma. Pusher a bordo di treno arrestato per detenzione ai fini di spaccio

Comando Provinciale di Roma – Roma , 26/06/2021 13:31

Un Carabiniere libero dal servizio in forza al Nucleo Carabinieri della Banca d’Italia, coadiuvato dai colleghi del Nucleo Scalo Termini, ha arrestato un uomo di 27 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo stava viaggiando a bordo di un treno diretto a Roma Termini quando il militare, di rientro nella Capitale per intraprendere il turno di servizio, lo ha notato camminare su e giù per i vagoni del treno con atteggiamento sospetto, decidendo di fermarlo per un controllo poco prima di entrare nello scalo ferroviario. Una volta aperte le porte del convoglio, il 27enne si è trovato davanti anche i Carabinieri in uniforme del Nucleo Scalo Termini, allertati poco prima dal militare, che, dopo averlo perquisito, lo hanno trovato in possesso di 12 bustine in cellophane, contenenti circa 20 g di marijuana, e 33 bustine vuote. Il pusher è stato arrestato e accompagnato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.