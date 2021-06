Aceto balsamico. Emilia Romagna in campo contro la minaccia slovena

Risoluzione unanime in regione: impedire legge che viola norme UE

(DIRE) Bologna, 28 Giu. – L’Emilia-Romagna in campo per tutelare l’aceto balsamico di Modena dalla ‘minaccia’ di una legge slovena. La commissione Politiche economiche della Regione ha approvato oggi all’unanimità una risoluzione proposta dalla Lega, che impegna la Regione e il Governo a impedire “una legge della Slovenia per cui ogni miscela di aceto vino con mosto concentrato può essere venduta con il nome balsamico”. Presentando l’atto, il leghista Simone Pelloni ricorda che l’aceto balsamico ha ottenuto il marchio Igp nel 2009 e che è garantito da un disciplinare che ne consente la produzione solo nelle province di Reggio Emilia e Modena. “Ora invece- afferma Pelloni- si cerca di trasformare l’aceto balsamico in un prodotto standard e in contrasto con le norme Ue. La Slovenia vuole usare qualsiasi miscela di vino per fare l’aceto e chiamarlo balsamico”. Questo settore, compreso l’indotto, vale circa “un miliardo di euro- sottolinea il leghista- dobbiamo salvaguardarlo. Il Governo italiano ha già avviato l’iter per la contestazione in Europa, ma la norma è ancora al vaglio della Commissione europea. È un’operazione illegittima, in quanto in contrasto con i regolamenti comunitari che tutelano Dop e Igp e disciplinano il sistema di etichettatura e informazione del consumatore”.

D’accordo il Pd. “Questa risoluzione vuole tutelare i tanti prodotti Dop dell’Emilia-Romagna, che rappresentato una parte importante della nostra economia- spiega il dem Luca Sabattini- lanciamo uno stimolo al Governo e ai parlamentari europei. Le Istituzioni e la Ue vigilino e la Regione si muova compatta sulla tutela dei prodotti di eccellenza”. (San/ Dire) 17:25 28-06-21