Calabria e Gizzeria ancora una volta capitale mondiale del Kitesurf dal 7 al 18 Luglio prossimi

Un evento in grande stile negli abituali spazi dell’Hang Loose beach in località Pesce Anguilla. I numeri annunciano già una manifestazione di grande livello, certificati dai 180 atleti iscritti che arriveranno da tutti i continenti del pianeta. Si riprende il filo di una lunga tradizione iniziata nel 2012, grazie all’intuizione di Luca Valentini, presidente del Circolo velico, che ha portato ripetute manifestazioni internazionali nel territorio di riferimento. Tra sport ed efficace marketing internazionale. E si riprende il filo interrotto per la pandemia dopo l’ultimo appuntamento dell’estate 2019, le KiteFoil World Series che sono state un successo sportivo e turistico.

E adesso ancora grandi numeri e attenzione da tutti continenti, con l’arrivo di circa 500 persone (tra addetti ai lavori, tecnici, allenatori, giurie e persone al seguito degli atleti) da tutto il mondo. Ed un primo risultato è stato raggiunto, con le strutture ricettive della zona che vanno verso il sold out. La manifestazione, giova ricordarlo, è promossa dalla World Saling (Federazione internazionale Vela) attraverso la FIV (Federazione italiana vela), mentre l’organizzazione è del circolo velico Hang Loose Beach. L’evento è patrocinato e sostenuto dalla Regione Calabria. Il programma della prima settimana prevede il KiteFoil World Series, mentre la seconda settimana le gare del “KiteFoil Youth World Championships”. Sale l’attesa per una spettacolare ed entusiasmante kermesse, lungo dieci giorni di sport, socialità e marketing turistico della Calabria.