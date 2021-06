Covid. Speranza: Quadro migliore ma partita non è ancora vinta

Questo significa un crollo di più del 90%”. Per questo “recuperiamo spazi di libertà e per me è molto bello che oggi tutta Italia sia in bianco. Abbiamo qualche libertà in più anche nell’utilizzo delle mascherine, che però restano fondamentali”, perché “sono uno strumento essenziale per la lotta al Covid”. Il punto, infatti, sono le varianti, per questo è ancora necessario “tenere alta l’attenzione”. La Delta “sta crescendo in tutta Europa”. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie “ci dice che con tutta probabilità sarà prevalente nel giro di qualche settimana in Europa, quindi naturalmente anche in Italia. Questo ci deve spingere ad essere ancora più attenti. A continuare il tracciamento, a investire sul sequenziamento e a continuare a rispettare quelle regole essenziali che ci hanno consentito di piegare la curva in tante stagioni”. (Dig/ Dire) 12:22 28-06-21