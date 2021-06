Domani l’arcivescovo Morrone riceverà il pallio da Papa Francesco

Domani, durante la Celebrazione eucaristica dei Santi Pietro e Paolo che avrà luogo, alle 9.30 nella Basilica di San Pietro in Vaticano, il Santo Padre Francesco benedirà i palli, destinati ai nuovi arcivescovi metropoliti, e presiederà la Messa. In questa occasione l’arcivescovo di Reggio Calabria – Bova, monsignor Morrone, riceverà il pallio da papa Francesco. Il paramento liturgico, però, verrà semplicemente consegnato dal Pontefice. L’imposizione, come deciso da Bergoglio già nel 2015, avverrà nella diocesi guidata dal metropolita, per mano del nunzio apostolico per dare la possibilità a più fedeli di partecipare a questo rito che sottolinea la relazione di comunione tra il Santo Padre e i nuovi arcivescovi, sancendo allo stesso tempo un legame con la Chiesa locale.