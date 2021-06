Erfurt. Aggressione con coltello: 2 feriti

Due persone sono state ferite questa mattina a Erfurt, Land tedesco della Turingia, durante un’aggressione da parte di un uomo armato di coltello. Le due vittime che hanno 45 e 68 anni sono state trasportate in ospedale per i soccorsi del caso. L’autore del gesto è riuscito a fuggire e non sono ancora conosciuti i motivi dell’attacco. Solo qualche giorno fa a Wurzburg tre persone erano state uccise in durante un attacco simile da un uomo armato di coltello. L’aggressore di Erfurt, secondo le prime testimonianze, parlava tedesco era tra i 20 ed i 30 anni ed è biondo, è scattata la caccia all’uomo della Polizia in tutta il land. Pare che l’aggressore non avesse alcun legame con le persone aggredite.