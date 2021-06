Prato. Spacciatore di 35 anni arrestato dalla Squadra Mobile

Il 24 Giugno 2021, è stato tratto in arresto un cittadino marocchino di anni 35, regolarmente soggiornante in Italia e residente in provincia di Prato, in quanto trovato in possesso di una quantità corrispondente a 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in n. 7 bustine termosaldate, e la somma di circa 10.000 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di una complessa attività di pedinamento ed osservazione effettuata, nel corso della quale gli operatori, dopo aver seguito i movimenti sospetti del soggetto, hanno intercettato uno scambio di stupefacente avvenuto tra il trentacinquenne ed un cliente.

L’attività di spaccio avveniva nella via Pistoiese nei pressi di un esercizio commerciale, ove il sospettato con al seguito una figlia minore, sistemata sul seggiolino dell’autovettura, incontrava il cliente al quale cedeva dello stupefacente. Successivamente, anche alla luce delle dichiarazioni del testimone, veniva accertata una certa reiterazione dell’attività delittuosa che l’arrestato poneva in essere, intrattenendo rapporti con il suo cliente da circa 5 mesi. La perquisizione personale effettuata in flagranza di reato consentiva di rinvenire e sequestrare la cocaina, suddivisa in 7 involucri già pronti per la vendita, mentre la perquisizione estesa all’abitazione di residenza, sita in un comune della vallata pratese, consentiva di rinvenire e sequestrare la significativa somma di denaro, posta sotto sequestro in quanto ritenuta provento dell’attività illecita. A seguito del giudizio per direttissima veniva convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.

