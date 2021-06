Reggio Calabria. Migranti con bandiere della CGIL protestano davanti alla Prefettura

Reggio Calabria – Ancora una protesta da parte di migranti che si sono ritrovati numerosi questa mattina nella centralissima Piazza Italia, per scandire slogan verso il Palazzo della Prefettura. I giovani extracomunitari, uomini e donne, imbracciando e sventolando le bandiere rosse e bianche della CGIL, chiedevano più libertà e rispetto nelle condizioni di lavoro. La protesta dei migranti, che ha causato qualche problema allo scorrimento del traffico veicolare nella zona della centralissima via Miraglia, seppur molto rumorosa e colorita è stata pacifica e si è protratta per qualche ora sotto l’occhio vigile delle Forze dell’Ordine schierate a protezione di Palazzo Zani.

