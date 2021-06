24 Hours Project a Reggio Calabria

Un evento fotografico unico nel suo genere per documentare l’umanità in tempo reale

Una maratona – fotografica e fisica – di ventiquattro ore per il più grande evento di street photography al mondo che quest’anno, per la prima volta, coinvolge la città di Reggio Calabria. La punta dello Stivale diventerà palcoscenico del 24 Hours Project e soggetto privilegiato dell’obiettivo di tutti quei fotografi emergenti, aspiranti fotoreporter, professionisti curiosi e visual storyteller che sceglieranno di non mancare all’appuntamento del prossimo 24 Luglio.

COS’È 24 HOURS PROJECT

È un progetto libero di street photography, ideato nel 2012 da Renzo Grande e Sam Smotherman, per documentare l’umanità, immortalata dalla sensibilità dei fotografi locali, e promuovere, al tempo stesso, le attività di organizzazioni senza scopo di lucro selezionate in diverse regioni del pianeta. L’edizione 2021 si focalizza sui diritti dei bambini, da tutelare supportando associazioni che si impegnano nel perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile proposti dalle Nazioni Unite, in particolare Responsible Charity, ONG partner in India. Tutti i fondi raccolti tramite una campagna di crowdfunding globale saranno destinati ai loro programmi educativi per i bambini che vivono nelle comunità degli slum.

COME FUNZIONA

L’evento inizia a mezzanotte ora locale del 24 luglio 2021 e termina alle 23:59. I partecipanti dovranno condividere sui propri profili social gli scatti realizzati – una foto all’ora per ventiquattro ore – utilizzando il template ufficiale di @24HourProject. Il team di 24HP selezionerà tra i contenuti pubblicati quelli da diffondere sui canali social del progetto. Coprire l’intero arco temporale previsto, pubblicando un’immagine ogni ora, è un’esortazione ma non un obbligo. È possibile, inoltre, considerare di scattare anche in interni, se le fotografie all’esterno saranno rese difficili dalle eventuali condizioni meteorologiche avverse.

TEMPLATE UFFICIALE

9:02am #città #Italy “Title & Story” by @username as part of the #24hourproject to support Children’s Rights and raise funds for @ResponsibleCharity. For more information visit @24HourProject – #24hr21 #24hr21_Città #24hr21_Italy

COME ADERIRE

Ci si può iscrivere gratuitamente sul sito ufficiale e presentarsi all’appuntamento del 24 luglio a mezzanotte al Castello Aragonese di Reggio Calabria. Macchina fotografica o smartphone, scarpe comode e caffè, saranno gli unici indispensabili. 24 Hours Project è aperto ai fotografi di qualsiasi livello, qualsiasi età, qualsiasi fotocamera, qualsiasi parte del mondo. Le foto scattate serviranno a documentare la condizione umana nel mondo: emozioni di umorismo, amore, tristezza, gioia, appagamento, dolore, solitudine.

CONDIVIDI E SUPPORTA

Invita i tuoi amici e familiari e condividi con loro quest’esperienza. Sostieni i diritti dei bambini con una donazione attraverso la pagina web o acquistando qualcosa dal negozio ufficiale.

PARTECIPA ALLE MOSTRE FOTOGRAFICHE

Finora sono state realizzate 26 mostre fotografiche itineranti in giro per il mondo. Tutti i partecipanti all’evento potranno avere l’opportunità di esporre una propria foto alla prossima mostra. O magari prendere parte a un workshop di fotografia, come quello tenuto da uno dei fondatori di 24HP, Renzo Grande, in occasione della prima esposizione di 24 Hour Project in Europa, che si è svolta a Napoli nel 2015. 65 fotografi in 20 paesi hanno reso possibile la prima edizione del progetto, mentre quest’anno, finora, 1.448 fotografi in 529 città di 74 paesi hanno già aderito a un evento che si preannuncia travolgente e irrinunciabile. Per ogni ulteriore informazione, è possibile consultare la pagina Domande e risposte, contattare il Lead Ambassador italiano Pietro Contaldo o i referenti per la città di Reggio Calabria, Salvatore Borzacchiello e Cristel Tedesco.