Anna Gallo rieletta alla guida di terziario donna Confcommercio Cosenza

Algieri, Confcommercio Cosenza: “La riconferma di Anna Gallo è il giusto riconoscimento al grande lavoro svolto in questi cinque anni alla guida del gruppo che rappresenta le imprenditrici del nostro territorio”

Cosenza, 29 Giugno 2021. Anna Gallo imprenditrice da più generazioni nel settore immobiliare è stata rieletta alla guida del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Cosenza. La rielezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea delle imprenditrici associate a Confcommercio Cosenza alla presenza del Presidente dell’Associazione Klaus Algieri e del Direttore, Maria Santagada. “La rielezione di Anna Gallo è il giusto riconoscimento al grande lavoro svolto in questi cinque anni alla guida del gruppo che rappresenta le imprenditrici del nostro territorio – ha dichiarato il Presidente Klaus Algieri – tante le iniziative attivate a sostegno dell’imprenditoria femminile e sono certo che il lavoro proseguirà nei prossimi anni con altrettanti risultati”. “Ringrazio l’Assemblea e il Presidente Algieri per avermi ridato fiducia – ha sottolineato la neoeletta Presidente Gallo. Il Gruppo Terziario Donna Confcommercio Cosenza in questi anni ha intrapreso un percorso che ha portato molti frutti tra cui l’apertura della Sala delle Donne presso il Complesso Monumentale di San Domenico a Cosenza e il progetto Formate per l’Impresa, attraverso il quale abbiamo formato tante imprenditrici della CONFCOMMERCIO IMPRESE. L’Assemblea ha poi eletto anche le consigliere che affiancheranno la Gallo prossimo quinquennio: Antonella Tarsitano eletta anche vicepresidente, Giovanna Oliverio, Enrica Sprovieri, Maria Vittoria Campesi, Ida Monteforte

e Angela Cosentino.