Finali Nazionali Summer Edition Rimini 2021, “Un successo non solo sportivo”

Si sono chiuse con grande soddisfazione, al quartiere fieristico di Rimini, le Finali Nazionali Summer Edition: un successo non solo sportivo

Rimini, 29 Giugno 2021 – Si sono chiuse domenica scorsa le Finali Nazionali di Ginnastica 2021, l’evento, organizzato da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) al quartiere fieristico di Rimini di Italian Exhibition Group Spa, e oggi è tempo di bilanci. Questa edizione, che ha segnato una vera e propria ripresa post pandemica nel mondo degli eventi sportivi, ha visto uno sforzo organizzativo considerevole, che ha permesso alle gare di svolgersi in piena sicurezza e in presenza di pubblico, pur contingentato. In campo non solo gli atleti quindi – che hanno superato il numero dell’edizione 2019 – ma 20 persone di staff COL e FGI e oltre 80 volontari, che quotidianamente si sono impegnati affinché tutto procedesse al meglio. Il quartiere fieristico ha inoltre messo a disposizione un quinto padiglione aggiuntivo per l’evento, in modo da rendere quanto più possibile ampio lo spazio a disposizione dei presenti. A bordo pedana 270 Ufficiali di Gara, 24 Direttori di gara e 22 Segretari di gara hanno consentito di raccogliere nel complessivo 97.540 punteggi, per oltre 400 cerimonie di premiazione effettuate. Inoltre, grazie alla nuova convenzione con il prestigioso Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, che veste alcuni degli atleti di spicco della FGI, anche per questo evento non è mancato il supporto logistico già apprezzato in altri importanti occasioni come la serie A di Ginnastica Artistica a Napoli e la Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica a Pesaro: personale a supporto del comitato organizzatore e n. 4 pullman della Polizia di Stato per i trasferimenti degli Ufficiali di Gara e i Direttori di Gara hanno rappresentato un forte valore aggiunto per le Finali Nazionali.

Un altro dato importante, in questo momento di difficoltà per le società e le associazioni federate, è stato il supporto dato da FGI rispetto al pagamento delle carte di partecipazione così da non gravare sulle società, per venire incontro al difficile ma auspicato momento di ripresa. Segnali di speranza per tutti, sportivi e appassionati. Un’occasione importante anche per tutto il territorio che ha avuto modo di ospitare questo appuntamento, con un ritorno davvero consistente in termini di presenze.