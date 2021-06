Giappone. Covid, da governo no a revoca anticipata stato pre-emergenza Fukuoka

(DIRE) Fukuoka, 29 Giu. – Secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dallo stesso governatore della prefettura di Fukuoka, il neoeletto Seitaro Hattori, il ministro dello Sviluppo economico, nonché responsabile della risposta del governo nella lotta alla pandemia Yasutoshi Nishimura ha respinto la richiesta di revoca anticipata dello stato di pre-emergenza in vigore nella popolosa regione nel sud del Giappone presentata telefonicamente dallo stesso Hattori. Alla base della richiesta ci sarebbe il basso numero dei contagi, ormai riportato sotto la soglia di controllo da diverse settimane, che ha indotto il governatore a chiedere di poter ripristinare la normale circolazione delle persone prima della scadenza prevista per le misure restrittive dell’11 luglio. Il rifiuto è motivato, come si legge nel comunicato diffuso oggi dal gabinetto del ministro, dal fatto che “il governo non sta attualmente prendendo in considerazione la revoca in nessuna delle dieci prefetture dove è tuttora in vigore a causa della diffusione della variante delta e dell’approssimarsi delle vacanze estive che potrebbero favorire spostamenti di persone difficilmente controllabili”. (Jief/Dire) 09:29 29-06-21