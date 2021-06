Vaccino. Campania, quasi 5 mln le somministrazioni

Oltre 1,6 mln i cittadini immunizzati

(DIRE) Napoli, 29 Giu. – Complessivamente, in Campania, sono stati vaccinati con la prima dose anti covid 3.290.592 cittadini. Di questi 1.629.817 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 4.920.409. Questi i dati, aggiornati alle 17 di oggi, forniti dall’Unità di crisi della Regione. Dal report quotidiano si evince che il totale delle somministrazioni sulle dosi consegnate al territorio (5.363.998), in termini percentuali, è pari al 91,73%. Le donne raggiunte dal farmaco sono 2.594.195, gli uomini 2.326.214. Nell’area del napoletano le vaccinazioni sono state 2.493.539. Seguono le province di Salerno (945.233), Caserta (790.696), Avellino (395.858) e Benevento (287.256). (Gup/ Dire) 18:16 29-06-21