Prorogato al 16 Dicembre termine per restituzione prestito ponte

(DIRE) Roma, 30 Giu. – Il consiglio dei ministri ha dato il via libera all’istituzione di un fondo da 100 milioni di euro per il rimborso dei biglietti. Per garantire la continuità operativa di Alitalia è prevista la proroga fino al 16 Dicembre del termine di restituzione del prestito ponte. Questa misura non comporta oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di un mero rinvio. (Rai/ Dire) 19:04 30-06-21