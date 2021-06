Covid. Puglia, nell’ultima settimana tasso contagio dello 0,1%

GIMBE: “Regione seconda in Italia per immunizzati”

(DIRE) Bari, 30 Giu. – In Puglia nella settimana compresa tra il 23 e il 29 giugno è stato registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da Sars-CoV-2 dello 0,1% mentre tra il 16 e il 29 giugno l’incidenza è stata di 22 casi positivi per 100mila abitanti. È quanto rende noto la fondazione Gimbe che monitora l’andamento epidemiologico nelle regioni italiane. I casi di contagio negli ultimi sette giorni sono stati complessivamente 332. Sempre per la Fondazione, la Puglia è seconda in Italia sia per numero di persone che hanno completato il ciclo vaccinale (sono il 32,9% della popolazione vaccinabile), sia per percentuale di chi ha ricevuto una sola dose di vaccino (26,6). Una performance vaccinale migliore è attribuita solo alla Lombardia. È immune al virus l’89,7%degli over 80 (la regione è sesta) e il 60,3% di chi ha tra i 79 e i 70 anni. (Adp/ Dire) 19:10 30-06-21