Effetto Coronavirus, UK: disabili “dimenticati”, £ 2,4 mln per progetti di sostegno

12:24 – A pagare il prezzo più alto della Pandemia di Coronavirus sono stati i disabili, afferma BBC, i quali sono stati “dimenticati”. I medici hanno annullato gli appuntamenti di routine, spesso vitali, registrando così un declino mentale e fisico del paziente. I disabili hanno dovuto subire un isolamento forzato, quando le reti di supporto hanno dovuto interrompere le loro azioni benefiche a causa dei lockdown imposti per limitare la diffusione del Coronavirus. Alcuni ospedali hanno limitato l’accesso ai disabili, in quanto “soggetti a rischio” e, nel tentativo di preservarli, hanno invitato i pazienti a restare nel proprio domicilio. Anche l’accesso all’assistenza sanitaria, “le consegne ai supermercati, il sostegno finanziario e l’assistenza sociale” sono stati interrotti o comunque limitati per persone affette da disabilità. Dati i grandi disagi subiti dai disabili durante la Pandemia, il Regno Unito ha deciso di mettere a disposizione degli enti benefici 2,4 milioni di sterline per sostenerli in progetti che aiutino tali persone in difficoltà. (cit. BBC)

