Alle 09.00 del 30 Giugno, due squadre del comando di Forlì, sono intervenute in A14, al km 85 corsia Nord, per l’incendio di un autovettura. I Vigili del Fuoco hanno domato l’incendio e posto in sicurezza l’area. Sul posto presente anche la Polizia Stradale e personale di Autostrade per l’Italia.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73246