Tecnologia: l’automobile volante AirCar ha completato un volo di 35 minuti

12:56 – Uno dei più grandi sogni dell’umanità contemporanea è stato appena realizzato, infatti è stata costruito e testo il primo prototipo di automobile volante AirCar. L’auto “ha completato un volo di 35 minuti tra gli aeroporti internazionali di Nitra e Bratislava, in Slovacchia“, scrive BBC, e le bastano solamente due minuti e 15 secondi per trasformarsi da auto in aereo e viceversa. L’auto volante è stata alimentata con della normale benzina, ha raggiunto una velocità di crociera di 170 km/h in volo e “può trasportare due persone, con un limite di peso combinato di 200 kg“. L’auto tuttavia ha bisogno di una pista di atterraggio per poter decollare, in quanto non si muove verticalmente, a differenza dei droni. L’auto volante è nata dopo circa due anni di studi e sperimentazioni e con un investimento di “meno di 2 milioni di Euro“. Il veicolo potrebbe rivoluzionare il settore dei trasporti aerei e su strada, è stata già inviata richiesta di certificazione di sicurezza del veicolo per poterlo vendere alla grande distribuzione nel più breve tempo possibile. (cit. BBC)

SM