Corigliano-Rossano (Cs) vendeva pizza e sostanza stupefacente, arrestato

Personale della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, Squadra di Polizia Giudiziaria, ha tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio un uomo di anni 30. Nella fattispecie, l’attività investigativa traeva origine da strani movimenti posti in essere dall’uomo e mascherati verosimilmente dalla sua attività lavorativa in un locale del centro. Durante i servizi di appostamento si è avuto modo di verificare che il trentenne nel consegnare le pizze a domicilio le “accompagnava”, a espressa richiesta dei clienti, a dosi di sostanza stupefacente. Altresì veniva accertato, che alcuni clienti recatisi direttamente nel locale compravano esclusivamente dosi di sostanza stupefacente.

Nel procedere alla perquisizione del locale, il personale della Polizia di Stato, rinveniva occultata in vari cassetti, già divisa in dosi, sostanza stupefacente del tipo marijuana, altresì veniva perquisita l’abitazione del soggetto li dove veniva rinvenuta altra marijuana per un peso complessivo di circa 140 gr. Sulla scorta degli eventi sopradescritti, il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari ne disponeva gli arresti domiciliari.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Cosenza/articolo/114060dd7f244931b423536024