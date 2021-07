FIBA Olympic Qualifying Tournament Italia-Portorico 90-83

21 Punti per Polonara, Fontecchio e Mannion: career high per tutti e tre Filippine o Rep. Dominicana l’avversario in semifinale (3 luglio)

Sacchetti: “Meglio nel secondo tempo. Ora un altro passo avanti”

Belgrado. Comincia nel migliore dei modi il torneo Preolimpico per l’Italia, che batte il Portorico 90-83 e si regala la semifinale contro la vincente della sfida tra Filippine e Repubblica Dominicana (in campo stasera alle 20.30). Dopo il forfait del Senegal, out dalla competizione per alcuni casi COVID-19 all’interno della delegazione, quello contro i centroamericani era per gli Azzurri un vero e proprio spareggio per evitare la Serbia in semifinale e per incrociarla, eventualmente, solo nella finalissima del 4 luglio.

Gli Azzurri hanno scelto di inginocchiarsi, prima dell’inizio di ogni gara al Preolimpico, in sostegno al movimento #BlackLivesMatter contro il razzismo.

Così il CT Meo Sacchetti: “E’ stata una gara dura anche perché nei primi due quarti non siamo stati abbastanza aggressivi sulle guardie avversarie. Non bene in attacco e non bene in difesa. Nel secondo tempo molto meglio anche se poi abbiamo sofferto nel finale. Una gara del genere poteva essere messa in preventivo visto che veniamo da almeno un paio di settimane di soli allenamenti. E tutti sappiamo che allenarsi non è come giocare una partita, soprattutto con un gruppo che per forza di cose è stato assemblato strada facendo. In ogni caso, abbiamo fatto un passo in avanti e sabato vogliamo farne un altro provando a migliorarci ancora”.

Il primo tempo ricorda i primi 20 minuti giocati, proprio contro il Portorico, a Wuhan nell’ultimo match del Mondiale 2019. Allora il parziale all’intervallo fu 46-26 mentre quello di Belgrado recita un più rassicurante 44-37 per i centroamericani, che partono fortissimo, agevolati anche da una fase difensiva Azzurra non esattamente quadrata. I ragazzi di coach Sacchetti pagano il match saltato contro il Venezuela, unico test che avrebbe consentito a questo roster di potersi testare prima della competizione ufficiale. Sprofondata sul -17 (42-25), l’Italia trova le forze per reagire piazzando un parziale di 12-2 e andando a riposo a -7 (44-37). Nel secondo tempo, proprio come in Cina, la musica cambia: la difesa stringe le maglie e salgono in cattedra i tre tenori, che stasera sono Achille Polonara (doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi), Nico Mannion (21 punti e 6 assist) e Simone Fontecchio (21 punti). I loro acuti si innestano in una prestazione di squadra che nel terzo periodo produce il 27-14 che permette all’Italia di mettere il naso avanti per la prima volta nel match (59-58 al 27esimo). Sembra fatta ma il colpo di coda del Portorico, tutto sulle spalle di Gian Clavell (24 punti) e Gary Browne (16 punti e 16 assist), costringe gli Azzurri ad un finale non troppo tranquillo. Poco più di cinque minuti in campo per Alessandro Pajola, tenuto precauzionalmente a riposo dopo una lieve distorsione.

Serviva vincere. Per evitare la Serbia in semifinale e per rodarsi finalmente tutti insieme. Obiettivi entrambi raggiunti.

Gli Azzurri torneranno dunque in campo sabato 3 luglio (orario da stabilire, diretta Sky Sport e Rai Sport) contro la vincente di Filippine-Repubblica Dominicana. L’altra semifinale sarà Serbia-Portorico (3 luglio, orario da stabilire).

Il tabellino

Italia-Portorico 90-83 (18-24, 19-20, 27-14, 26-25)

Italia: Spissu* 3 (1/1, 0/3), Mannion 21 (3/6, 3/5), Tonut* 9 (2/4, 1/3), Melli* (0/3, 0/3), Fontecchio* 21 (5/7, 3/6), Tessitori 4 (1/1), Ricci 6 (2/5 da tre), Abass 2 (0/1, 0/2), Moraschini ne, Vitali M. 3 (1/1 da tre), Polonara* 21 (3/3, 4/9), Pajola. All: Sacchetti

Portorico: Pineiro* 8 (1/5, 1/2), Conditt* 9 (4/7), Browne* 16 (5/9, 2/7), Gandia 3 (1/3 da tre), Diaz 2 (1/1), Parker Rivera (0/1), Andujar 11 (4/5, 1/1), Sosa 3 (0/3, 1/2), Clavell Gia.* 24 (4/11, 4/9), Ortiz 7 (2/3, 1/2), Toro Barea ne, Clavell Gil. (0/2 da tre). All: Casiano

Tiri da due Ita 15/26, Pur 21/45; Tiri da tre Ita 14/37, Pur 11/28; Tiri liberi Ita 18/25, Pur 8/18. Rimbalzi Ita 38 (11 Polonara), Pur 41 (9 Browne). Assist Ita 17 (6 Mannion), Pur 19 (16 Browne).

Usciti 5 falli: Browne (Pur)

Arbitri: Yohan Rosso (Francia), Omar Bermudez (Messico), Yener Yilmaz (Turchia)

I 12 Azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, G, Segafredo Virtus Bologna)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

All: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

*Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2020/2021

Il programma

29 giugno/4 luglio

FIBA Olympic Qualifying Tournament

Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado

Tutte le gare degli Azzurri in diretta su Sky Sport e Rai Sport

29 giugno

Portorico-Senegal (cancellata)

Repubblica Dominicana-Serbia 76-94

30 giugno

Senegal-Italia (cancellata)

Serbia-Filippine 83-76

1° luglio

Italia-Portorico 90-83

Filippine-Repubblica Dominicana (ore 20.30)

3 luglio

Serbia-Portorico (orario da stabilire)

Italia-Filippine/Rep. Dominicana (orario da stabilire)

4 luglio

Finale (20.30)

Le classifiche*

Gruppo A

Serbia 4 (2/0)

Repubblica Dominicana 1 (0/1)

Filippine 1 (0/1)

Gruppo B

Italia 2 (1/0)

Portorico 1 (0/1)

*FIBA assegna due punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

Tutti i tabellini del torneo

29 giugno

Repubblica Dominicana-Serbia 76-94 (23-31, 24-16, 19-20, 10-27)

Repubblica Dominicana: Ramirez, Mendoza 2 (1/1, 0/3), Henriquez 6 (0/2, 1/2), Solano* 10 (1/6, 3/5), Liz* 16 (5/10, 2/7), Rojas* 8 (0/1, 2/5), Sarita (0/1), Nunez* 2 (1/3), Martinez, Araujo* 9 (3/7 da tre), Cuevas 16 (3/7, 3/6), Santos 7 (3/5). All: Lopez

Serbia: Petrusev 17 (7/9), Teodosic 6 (0/1, 2/7), Bjelica* 12 (3/4, 2/5), Kalinic* 9 (3/6, 0/1), Milosavljevic ne, Micic* 16 (5/11, 1/3), Jovic 2 (1/2, 0/1), Davidovac, Avramovic, Dobric* 7 (2/2, 0/1), Andjusic 7 (2/3, 1/1), Marjanovic* 18 (7/12). All: Kokoskov

30 giugno

Serbia-Filippine 83-76 (22-16, 23-18, 22-28, 16-14)

Serbia: Petrusev 8 (3/5), Teodosic 13 (2/3, 3/7), Bjelica ne, Kalinic ne, Milosavljevic 2 (1/4, 0/2), Micic ne, Jovic* 2 (1/1, 0/1), Davidovac* 5 (2/6, 0/3), Avramovic (0/3, 0/2), Dobric* 16 (2/3, 4/7), Andjusic* 12 (2/2, 2/4), Marjanovic* 25 (12/18). All: Kokoskov

Filippine: Abarrientos 9 (3/4, 1/4), Go 4 (2/2, 0/1), Nieto 2 (1/2, 0/2), Sotto* 10 (3/10, 0/3), Heading 13 (0/1, 4/5), Chiu ne, Navarro* 4 (0/1, 0/2), Ramos ne, Belangel* 2 (0/4, 0/3), Baltazar 10 (2/2, 2/3), Tamayo 5 (1/2, 1/2), Kouame* 17 (7/12, 1/3). All: Baldwin

Gli altri Tornei Preolimpici (29 giugno-4 luglio)

Spalato (Croazia): Croazia, Tunisia, Brasile/Germania, Messico, Russia

Kaunas (Lituania): Lituania, Venezuela, Corea/Slovenia, Polonia, Angola

Victoria (Canada): Canada, Grecia, Cina/Turchia, Uruguay, Repubblica Ceca

Giochi Olimpici Tokyo 2020

Il torneo di basket ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (poi 2021) si disputerà dal 25 luglio al 7 agosto.

Queste le squadre già qualificate: Giappone, Nigeria, Argentina, Stati Uniti, Iran, Francia, Spagna e Australia. Le ultime quattro squadre saranno le vincitrici dei quattro FIBA Olympic Qualifying Tournaments.

Questi i gironi

Gruppo A: Iran, Francia, Stati Uniti, Vincente OQT Victoria

Gruppo B: Australia, Nigeria, Vincente OQT Belgrado, Vincente OQT Spalato

Gruppo C: Argentina, Giappone, Spagna, Vincente OQT Kaunas