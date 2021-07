Italia, passa sul Belgio 2 a 1 e vola in semifinale contro la Spagna

Questa notte nella partita più importante di tutto l’Europeo, l’Italia passa in semifinale e affronterà la Spagna. La vittoria sorride agli Azzurri contro il Belgio di Lukaku, con il risultato per 2-1 con reti di Insigne e Barella. L’Italia vince e continua a sognare questo Europeo 2020, ottima la prova degli uomini di Mancini che hanno dominato oltre trequarti del match. La presenza di Chiesa sin dal primo minuto ha cambiato completamente l’assetto offensivo della Nazionale. Ottima la prova della difesa italiana se anche ancora si intravedono delle ingenuità come nel caso del rigore con il quale il Belgio ha accorciato le distanze. Da domani l’Italia si preparerà per la partita di semifinale che si giocherà a Londra.

