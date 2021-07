Migranti. Ad Oppido Mamertina apre centro permanenza per rimpatrio

(DIRE) Reggio Calabria, 2 Lug. – “Ai nuovi calabresi dobbiamo dare casa, dignità e la nostra confidenza, la nostra familiarità. Bisogna entrare nelle loro case e farli entrare nelle nostre. Solo così riusciremo a costruire. Mi auguro che questo sia l’inizio di una nuova politica sociale”. Così il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, nel corso di un incontro su immigrazione e accoglienza, che si è svolto nella sala consiliare del Comune di Taurianova, al quale ha partecipato anche il capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno il prefetto Michele di Bari. Nel corso del vertice, sono stati affrontati diversi temi, tra cui l’apertura del Centro di permanenza per il rimpatrio di Oppido Mamertina, il protocollo tra Regione Calabria e Prefettura per la gestione di un nuovo Centro di ospitalità per i migranti regolari della tendopoli di San Ferdinando, che dovrebbe essere sottoscritto a breve; la situazione dei migranti nella Piana di Gioia Tauro e i relativi interventi in corso, tra cui il progetto Supreme (titolarità mista Regione Calabria/ministero del Lavoro). All’incontro hanno preso parte anche l’assessore regionale alle Politiche sociali Gianluca Gallo, il prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani, i sindaci di Gioia Tauro, San Ferdinando e Oppido Mamertina, Aldo Alessio, Andrea Tripodi e Bruno Barillaro, il sub-commissario prefettizio di Rosarno, Maria Luisa Tripodi. “Questo incontro – ha dichiarato di Bari – ha la forza di unire le energie: è programmatorio, ma non solo. Il fenomeno immigrazione è multidisciplinare, nessuno ha una soluzione univoca al problema. Oggi c’è la necessità di fare sistema. Noi vogliamo integrazione e inclusione. Il Cpr in Calabria è una risposta di difesa della popolazione. Oggi abbiamo tre punti fermi – ha aggiunto – il Cpr che decolla grazie ai pareri del sindaco di Oppido e del presidente della Regione, il protocollo d’intesa per la gestione di un nuovo centro di ospitalità, gli interventi nei singoli Comuni per verificare la possibilità di sostenere chi mostra particolare attenzione verso questi fenomeni”. (Com/Mav/Dire) 18:04 02-07-21

Foto di repertorio