Notte Europea dei Musei, Reggio Calabria risponde presente

Domani aperture straordinarie dalle 18.30 alle 21.30 di Pinacoteca Civica, Castello Aragonese e Odèon

Sabato 3 Luglio 2021 torna la Notte Europea dei Musei, l’apertura straordinaria serale di musei e siti archeologici giunta alla sua diciassettesima edizione. Anche Reggio Calabria risponde presente a questa importante iniziativa organizzata dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM. L’evento prevede un’apertura straordinaria di alcune delle sedi museali della Penisola, durante la quale i visitatori avranno modo di recarsi nei Musei e siti archeologici aderenti ad un orario insolito e suggestivo.

A Reggio Calabria saranno tre gli attrattori culturali interessati da questa manifestazione: il Castello Aragonese, la Pinacoteca Civica e l’Odèon (via XXIV Maggio, 14). In particolare il Castello ospiterà la mostra “Vanishing languages – Linguaggi che svaniscono” firmata Bluocean, mentre in Pinacoteca sarà ancora possibile ammirare la mostra dal titolo: “La pittura del Settecento a Reggio Calabria, tra accademie e scuole”.

Anche in riva allo Stretto, dunque la Notte Europea dei Musei rappresenta un’occasione straordinaria e imperdibile per tornare ad ammirare dal vivo le opere d’arte, il patrimonio storico e culturale della città e vivere una grande serata all’insegna della cultura, dell’arte e della bellezza.

“E’ un appuntamento molto importante – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, Rosanna Scopelliti – e siamo davvero orgogliosi di parteciparvi. In questa fase di lenta ripartenza crediamo che la Cultura debba assumere un ruolo sempre più centrale nella dinamiche sociali e in generale nella vita di tutti i giorni, attraverso una maggiore fruizione e riscoperta dei luoghi, dei siti e dei tesori che la città custodisce. Un altro segnale di speranza che ci spinge a rilanciare con più determinazione le azioni e i progetti in ambito culturale che l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Falcomatà sta portando avanti, nel quadro di un preciso percorso di valorizzazione delle nostre radici e dell’identità più profonda che caratterizza e rende unica Reggio Calabria”.