Reggio Calabria, Condera. Manto stradale devastato e perdita d’acqua

Ancora segnalazioni questa volta dall’hinterland reggino, esattamente dalla zona di Condera, dove a causa di un importante guasto alla rete idrica i residenti rimarranno anche senza acqua sino al ripristino della situazione. Come si vede dalle foto, anche il manto stradale ha ceduto causando la totale inagibilità della carreggiata ed aumentando la pericolosità per la viabilità, già a rischio per la copiosa perdita d’acqua. La situazione a Condera è già fortemente compromessa dalla presenza di rifiuti a bordo strada.

