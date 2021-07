“Canada e Italia insieme”  Concerto sul web con artisti italiani

La bella musica italiana per non fermarsi mai, neanche davanti alla pandemia, la voglia e la forza di fare, per ricordare che il mese di Giugno è dedicato in Canada al patrimonio culturale italiano. La lodevole iniziativa è stata ideata da Tonino Mendolia, figlio di Franco Mendolia presidente dell’Associazione Messinese di Montreal e della Federazione delle Associazioni siciliane del Quebec. Il concerto è stato preceduto dai saluti iniziali del presidente Franco Mendolia, dai saluti del Ministro della Giustizia David Lametti e della deputata nazionale Patricia Lattanzio, i due rappresentanti del governo e della deputazione nazionale si sono complimentati per l’originale idea del web concerto, in attesa di poter ritornare in sicurezza nei teatri per organizzare eventi e concerti, come è stato fatto negli ultimi cinque anni.