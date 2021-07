Comunali. Salvini: Per Milano c’è il nome, la squadra nelle prossime ore

Martedì ho chiamato gli amici del Centrodestra a Roma

(DIRE) Roma, 4 Lug. – C’è il nome del candidato del Centrodestra per le comunali Milano? “Sì” e “conto che nelle prossime ore presenteremo la squadra”. Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice su SkyTg24. “Martedì ho chiamato gli amici del centrodestra a Roma perché ci sono ormai poche città in cui la squadra va completata, fra cui Milano, Bologna e Napoli”, dice Salvini. Nel resto d’Italia “il centrodestra con la Lega è già al lavoro da tempo mentre Pd e M5S non hanno ancora deciso e sono divisi come a Roma, oppure in Calabria dove non hanno ancora un candidato”, prosegue il segretario della Lega. “Su Milano tra i tanti ha dato la sua disponibilità anche questo primario di pediatria di uno degli ospedali più storici e importanti, il Fatebenefratelli, insieme ad altri, uomini di cultura, di imprese e delle professioni, insieme a Gabriele Albertini”, conclude Salvini. (Ran/Dire) 11:30 04-07-21 (foto di repertorio)