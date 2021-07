(DIRE) Roma, 4 Lug. – “Basta con la falsa narrazione secondo la quale chi vuole modifiche al ddl Zan, per giungere una norma realmente condivisa e non solo di una parte, vorrebbe affossare l’approvazione di una legge contro l’omofobia. Proporre modifiche migliorative a qualsiasi provvedimento fa parte dell’attività dei parlamentari, è non solo un diritto, ma anche un dovere verso i propri elettori. Forse è proprio questo il motivo che spinge, per l’ennesima volta, sinistra e Movimento 5 Stelle a forzare la mano su un testo divisivo. Pensano più alle urne che a scrivere una buona legge, vogliono un prodotto con il loro marchio da potersi rivendere e non una buona legge che tuteli chi è vittima di odio, violenza e discriminazioni. Resta il fatto che non sarà certamente la ricerca del dialogo, bensì un ottuso oltranzismo, a rischiare di far concludere questa legislatura senza alcuna legge”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli. (Vid/ Dire) 15:39 04-07-21