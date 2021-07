FIBA OQT: Italia-Rep.Dominicana 79-59

Domani la finale contro la Serbia alle 20.30 (diretta Rai Tre e Sky Sport Uno). Sacchetti: “Sarà una finale durissima, ma i conti si fanno alla fine”

Belgrado. Finale! L’Italia batte senza affanni la Repubblica Dominicana 79-59 e conquista la possibilità di giocare domani, Domenica 4 luglio contro la Serbia, la finalissima del FIBA Olympic Qualifying Tournament. La partita, che metterà in palio uno degli ultimi quattro pass per i Giochi Olimpici di Tokyo, sarà trasmessa in diretta su Rai Tre e su Sky Sport Uno. Dopo cinque anni dunque, l’Italia torna a giocarsi la possibilità di partecipare all’Olimpiade, gioia che manca dall’edizione del 2004 quando gli Azzurri vinsero una storica Medaglia d’Argento.

Così il CT Meo Sacchetti: “Siamo esattamente dove volevamo essere. Oggi abbiamo giocato meglio di quanto fatto contro il Portorico e siamo stati bravi a contenere i loro giocatori migliori, quelli capaci di fare male nell’uno contro uno. Ora ci aspetta una gara durissima ma quello che c’è in palio cancella ogni paura. Dobbiamo entrare in campo e dare il meglio di noi stessi senza cali di tensione. Inutile girarci intorno, i serbi sono una squadra di talento e di taglia ma i conti si faranno solo alla fine”.

Simone Fontecchio, MVP della gara secondo FIBA: “Siamo stati bravi ad uccidere il match subito dopo il rientro in campo dagli spogliatoi. Ora dobbiamo rimanere concentrati e dare il meglio di noi senza abbassare mai il ritmo”. Stefano Tonut: “Siamo a un passo dal sogno ma ancora non abbiamo fatto nulla. Il gruppo ha parecchia energia da scatenare ma dovremo rimanere sul pezzo per tutti i quaranta minuti”. La semifinale contro i dominicani è un cortometraggio che dura lo spazio di pochi minuti con qualche piccolo sussulto lungo la via, dovuto per lo più al ritmo imposto dagli uomini di Sacchetti. La partenza è convincente e serve a mettere in chiaro fin da subito le forze in campo. Il vero strappo, quello decisivo che imprime la direzione giusta al match, arriva nella terza frazione: il parziale di 24-8 (17-0) smonta le ambizioni dei dominicani che da quel momento non riescono più a recuperare. Ancora una prestazione da incorniciare per Simone Fontecchio, top scorer del pomeriggio con 17 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. In doppia cifra anche Stefano Tonut (14). Si rivede in campo Alessandro Pajola dopo la lieve distorsione subita contro il Portorico: per lui 6 punti (career high, 2/2 da tre), 2 rimbalzi e un assist in poco meno di 9 minuti. Negli ultimi dieci minuti il CT lascia a riposo gli uomini maggiormente utilizzati contro il Portorico e concede spazio a tutti i componenti del roster. L’obiettivo è quello di recuperare tutte le energie nel minor tempo possibile in vista di quella che si preannuncia come una vera e propria battaglia sportiva nel fortino serbo della “Nikolic Arena”. Quello contro la squadra di coach Kokoskov, per gli Azzurri sarà il 13esimo precedente: tre solo nell’estate 2019, ultimo dei quali nel girone del Mondiale cinese (92-77). Non sarà della partita Stefan Jovic, vittima di un brutto infortunio nel corso della partita contro le Filippine.

I tabellini delle semifinali

Italia-Repubblica Dominicana 79-59 (22-14, 20-16, 24-8, 13-21)

Italia: Spissu* 3 (0/1, 1/3), Mannion 8 (1/2, 1/1), Tonut* 14 (2/3, 3/4), Melli* 5 (1/5, 1/3), Fontecchio* 17 (3/7, 3/3), Tessitori 2 (0/3, 0/1), Ricci 2 (1/4, 0/4), Abass 3 (1/1), Moraschini 2 (0/1), Vitali M. 8 (1/3, 1/3), Polonara* 9 (3/3, 1/1), Pajola 6 (2/2 da tre). All: Sacchetti

Repubblica Dominicana: Ramirez 12 (1/2, 2/6), Mendoza 4 (1/2, 0/3), Henriquez 10 (2/2, 2/6), Solano* 6 (1/4, 0/2), Liz* 4 (2/3, 0/4), Rojas* 2 (1/4), Sarita 4 (1/3, 0/2), Nunez* (0/1, 0/4), Martinez 3 (1/1 da tre), Araujo* 4 (2/5), Cuevas 6 (2/4, 0/2), Santos 4 (1/4). All: Lopez

Tiri da due Ita 13/33, Dom 14/34; Tiri da tre Ita 13/25, Dom 5/30; Tiri liberi Ita 14/19, Dom 16/16. Rimbalzi Ita 38 (5 Melli, Fontecchio, Polonara), Dom 38 (7 Santos). Assist Ita 21 (3 Tonut, Melli, Fontecchio, Moraschini), Dom 14 8 (4 Mendoza, Solano).

Usciti 5 falli: nessuno

Arbitri: Guilherme Locatelli (Brasile), Martins Kozlovskis (Lettonia), Georgios Poursanidis (Grecia)

Spettatori: 500

I 12 Azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, G, Segafredo Virtus Bologna)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

All: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

*Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2020/2021

Serbia

#3 Filip Petrusev (2000, 211, A, Mega)

#4 Milos Teodosic (1987, 195, G, Segafredo Virtus Bologna)

#8 Nemanja Bjelica (1988, 209, A, Washington Wizards – NBA)

#10 Nikola Kalinic (1991, 202, A, Valencia – Spagna)

#12 Dragan Milosavljevic (1989, 198, A, Mega)

#22 Vasilije Micic (1994, 196, G, Anadolu Efes – Turchia)

#24 Stefan Jovic (1990, 198, G, Khimki Mosca – Russia)

#27 Dejan Davidovac (1995, 202, A, Stella Rossa)

#30 Aleksa Avramovic (1994, 190, G, Estudiantes Madrid – Spagna)

#31 Ognjen Dobric (1994, 200, A, Stella Rossa)

#33 Danilo Andjusic (1991, 194, G, Bourg – Francia)

#51 Boban Marjanovic (1988, 224, C, Dallas Mavericks – NBA)

All: Igor Kokoskov

Ass: Dejan Milojevic, Vladimir Jovanovic

I precedenti contro la Serbia

12 partite giocate (2 vinte/10 perse)

La prima: Qualificazione Europeo, 20 agosto 2008 (Cagliari), Italia-Serbia 64-78

L’ultima: Mondiale, 4 settembre 2019 (Foshan, Cina), Italia-Serbia 77-92

La vittoria più larga: Giochi del Mediterraneo, 1° luglio 2009 (Roseto), Italia-Serbia 75-64 (+11)

La sconfitta più pesante: Amichevole, 17 agosto 2019 (Atene, Grecia), Italia-Serbia 64-96 (-32)

Il programma 29 giugno/4 luglio

FIBA Olympic Qualifying Tournament

Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado

Tutte le gare degli Azzurri in diretta su Sky Sport e Rai Sport

29 giugno

Portorico-Senegal (cancellata)

Repubblica Dominicana-Serbia 76-94

30 giugno Senegal-Italia (cancellata) Serbia-Filippine 83-76

1° luglio Italia-Portorico 90-83 Filippine-Repubblica Dominicana 67-94

3 luglio Semifinali

Italia-Repubblica Dominicana 79-59

Serbia-Portorico 102-84

4 luglio Finale

Serbia-Italia (20.30)

Le classifiche*

Gruppo A

Serbia 4 (2/0)

Repubblica Dominicana 3 (1/1)

Filippine 2 (0/2)

Gruppo B

Italia 2 (1/0)

Portorico 1 (0/1)

*FIBA assegna due punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

Tutti i tabellini del torneo

29 giugno

Repubblica Dominicana-Serbia 76-94 (23-31, 24-16, 19-20, 10-27)

Repubblica Dominicana: Ramirez, Mendoza 2 (1/1, 0/3), Henriquez 6 (0/2, 1/2), Solano* 10 (1/6, 3/5), Liz* 16 (5/10, 2/7), Rojas* 8 (0/1, 2/5), Sarita (0/1), Nunez* 2 (1/3), Martinez, Araujo* 9 (3/7 da tre), Cuevas 16 (3/7, 3/6), Santos 7 (3/5). All: Lopez

Serbia: Petrusev 17 (7/9), Teodosic 6 (0/1, 2/7), Bjelica* 12 (3/4, 2/5), Kalinic* 9 (3/6, 0/1), Milosavljevic ne, Micic* 16 (5/11, 1/3), Jovic 2 (1/2, 0/1), Davidovac, Avramovic, Dobric* 7 (2/2, 0/1), Andjusic 7 (2/3, 1/1), Marjanovic* 18 (7/12). All: Kokoskov

30 giugno

Serbia-Filippine 83-76 (22-16, 23-18, 22-28, 16-14)

Serbia: Petrusev 8 (3/5), Teodosic 13 (2/3, 3/7), Bjelica ne, Kalinic ne, Milosavljevic 2 (1/4, 0/2), Micic ne, Jovic* 2 (1/1, 0/1), Davidovac* 5 (2/6, 0/3), Avramovic (0/3, 0/2), Dobric* 16 (2/3, 4/7), Andjusic* 12 (2/2, 2/4), Marjanovic* 25 (12/18). All: Kokoskov

Filippine: Abarrientos 9 (3/4, 1/4), Go 4 (2/2, 0/1), Nieto 2 (1/2, 0/2), Sotto* 10 (3/10, 0/3), Heading 13 (0/1, 4/5), Chiu ne, Navarro* 4 (0/1, 0/2), Ramos ne, Belangel* 2 (0/4, 0/3), Baltazar 10 (2/2, 2/3), Tamayo 5 (1/2, 1/2), Kouame* 17 (7/12, 1/3). All: Baldwin

1° luglio

Filippine-Repubblica Dominicana 67-94 (22-23, 19-16, 10-26, 16-29)

Filippine: Abarrientos 6 (2/3 da tre), Go 1 (0/1 da tre), Nieto 4 (1/4, 0/1), Sotto* 8 (4/7), Heading* 16 (2/4, 4/6), Chiu, Navarro* 6 (2/2, 0/1), Ramos ne, Belangel* 6 (3/7, 0/2), Baltazar* 5 (1/3, 1/2), Tamayo 5 (0/1, 1/2), Kouame* 10 (4/9, 0/1). All: Baldwin

Repubblica Dominicana: Ramirez 5 (1/1, 1/3), Mendoza 2 (1/1, 0/1), Henriquez (0/1, 0/2), Solano* 21 (6/10, 1/4), Liz* 23 (3/9, 5/6), Rojas* 4 (2/2, 0/2), Sarita (0/1), Nunez* 13 (5/6, 0/3), Martinez, Araujo* 4 (2/3, 0/2), Cuevas 20 (5/7, 2/5), Santos 2. All: Lopez

Italia-Portorico 90-83 (18-24, 19-20, 27-14, 26-25)

Italia: Spissu* 3 (1/1, 0/3), Mannion 21 (3/6, 3/5), Tonut* 9 (2/4, 1/3), Melli* (0/3, 0/3), Fontecchio* 21 (5/7, 3/6), Tessitori 4 (1/1), Ricci 6 (2/5 da tre), Abass 2 (0/1, 0/2), Moraschini ne, Vitali M. 3 (1/1 da tre), Polonara* 21 (3/3, 4/9), Pajola. All: Sacchetti

Portorico: Pineiro* 8 (1/5, 1/2), Conditt* 9 (4/7), Browne* 16 (5/9, 2/7), Gandia 3 (1/3 da tre), Diaz 2 (1/1), Parker Rivera (0/1), Andujar 11 (4/5, 1/1), Sosa 3 (0/3, 1/2), Clavell Gia.* 24 (4/11, 4/9), Ortiz 7 (2/3, 1/2), Toro Barea ne, Clavell Gil. (0/2 da tre). All: Casiano

Tiri da due Ita 15/26, Pur 21/45; Tiri da tre Ita 14/37, Pur 11/28; Tiri liberi Ita 18/25, Pur 8/18. Rimbalzi Ita 38 (11 Polonara), Pur 41 (9 Browne). Assist Ita 17 (6 Mannion), Pur 19 (16 Browne).

Usciti 5 falli: Browne (Pur)

3 luglio

Serbia-Portorico 102-84 (18-26, 23-14, 28-28, 23-16)

Serbia: Petrusev 15 (4/5), Teodosic 11 (0/1, 3/5), Bjelica* 18 (1/3, 4/6), Kalinic ne, Milosavljevic 4 (1/1, 0/1), Micic* 21 (3/4, 2/6), Jovic ne, Davidovac 2 (1/1), Avramovic 6 (3/4, 0/1), Dobric* 5 (2/4, 0/2), Andjusic* 15 (2/3, 2/5), Marjanovic* 5 (1/3, 1/1). All: Kokoskov

Portorico: Pineiro* 23 (7/8, 3/4), Conditt* 20 (7/8, 2/2), Browne* 12 (3/8, 1/5), Gandia 3 (0/1, 1/1), Diaz (0/1), Parker Rivera* 3 (1/1), Andujar 3 (1/1), Sosa (0/1, 0/3), Clavell Gia.* 17 (2/7, 4/8), Ortiz 3 (0/2, 1/1), Toro Barea ne, Clavell Gil. ne. All: Casiano

Gli altri Tornei Preolimpici (29 giugno-4 luglio)

Spalato (Croazia): Croazia, Tunisia, Brasile/Germania, Messico, Russia

Kaunas (Lituania): Lituania, Venezuela, Corea/Slovenia, Polonia, Angola

Victoria (Canada): Canada, Grecia, Cina/Turchia, Uruguay, Repubblica Ceca

Giochi Olimpici Tokyo 2020

Il torneo di basket ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (poi 2021) si disputerà dal 25 luglio al 7 agosto. Queste le squadre già qualificate: Giappone, Nigeria, Argentina, Stati Uniti, Iran, Francia, Spagna e Australia. Le ultime quattro squadre saranno le vincitrici dei quattro FIBA Olympic Qualifying Tournament.

Questi i gironi

Gruppo A: Iran, Francia, Stati Uniti, Vincente OQT Victoria

Gruppo B: Australia, Nigeria, Vincente OQT Belgrado, Vincente OQT Spalato

Gruppo C: Argentina, Giappone, Spagna, Vincente OQT Kaunas

Ufficio Stampa FIP