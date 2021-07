Reggio Calabria, il “Laboratorio dello Stretto” dell’Accademia di Belle Arti. “DelocalizzAzioni”

Reggio Calabria. Grande attesa per “DelocalizzAzioni” a cura di Francesco Benedetti, docente di Design del Gioiello presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Il seminario laboratoriale avrà luogo da martedì 6 luglio 2021 a venerdì 16 luglio 2021 presso l’Istituzione di Alta Formazione Artistica, diretta da Maria Daniela Maisano, e vedrà la partecipazione di artisti di Chiara Fama, con alle spalle esperienze artistiche nazionali e internazionali di indiscusso valore, differenti nelle ricerche artistiche, nelle forme espressive e nel dato anagrafico, ma accomunati dallo studio e dalle suggestioni ispirate dalla nostra cultura e dal nostro territorio.

Appuntamento con Claudio Pieroni, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00, con “Tempo di massa – Massa del tempo” e con il collettivo artistico Zeroottouno, dalle 14:00 alle 19:00, con “Fading. Atelier condiviso”. Gli artisti realizzeranno un atelier in Accademia creando momenti di incontro e di scambio di arte e cultura supportati dai tutor Nadia Riotto, Giuseppe Lococo e Giulio Manglaviti. L’evento si inserisce all’interno delle attività del “Laboratorio dello Stretto”, progetto diretto da Francesco Scialò, finanziato dall’intervento “Linee guida per le Istituzioni AFAM calabresi finalizzate al sostegno di interventi a valere sull’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020”. A seguire alcuni cenni biografici sui relatori

Esperto – Claudio Pieroni – Nasce a Civitavecchia (RM) nel 1959. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Roma, diplomandosi in Pittura nel 1984. Vive e lavora ad Amelia ed è Titolare della Cattedra di Pittura all’Accademia di Belle Arti, Istituzione di Alta Formazione Artistica. Nel marzo 1994 crea con Simone Armelani e Carlo De Meo la rivista “APPARECCHIO”. 2005 Il MAN presenta “APPARECCHIO”, a cura di C. Collu e A. Cuccu, MAN – Museo d’Arte Provincia di Nuoro. Dal 1995 lavora insieme con l’artista Martina Maria Riescher sotto il nome P&R ad un progetto intitolato “Città ideale”.

Esperto – Collettivo artistico Zeroottouno – Duo artistico composto da Davide Negro e Giuseppe Guerrisi. La loro ricerca è la risultante di anni di sperimentazioni individuali in aree di interesse diverse, che trova dei punti in comune attraverso la sovrapposizione delle singole riflessioni sulla società contemporanea. Al centro del loro studio vi sono le dinamiche del rapporto uomo-natura, tramite le quali si vogliono portare in superficie le concrete esigenze dell’uomo contemporaneo di ristabilire un contatto intimo e profondo con quella che è la propria identità d’origine, reale scevra da sovrastrutture dettate dagli schemi della società. L’unico modo per evolversi, infatti, è quello di disincastrarsi dalla gigante macchina fallimentare che egli stesso ha creato, passando attraverso la riscoperta del contatto con la natura, unica eterna fonte di verità. Gli elementi naturali, dunque, sono parte integrante del loro lavoro, fino a diventarne spesso il fulcro centrale. Sono oggetti concreti, materici, legati alla struttura evolutiva dell’uomo che passa attraverso la spiritualità delle discipline orientali e ne assorbe le simbologie.

Curatore – Francesco Benedetti – Consulente e industrial designer, art director di imprese italiane che operano in ambito internazionale. Nel 2006, fonda Benzima Design Studio. All’attività professionale affianca quella didattica presso Accademie di Belle Arti e Università Italiane dove insegna design del prodotto e design della comunicazione. Partecipa alle attività nazionali e territoriali dell’ADI Associazione, per il Disegno Industriale e di Design for All Italia, associazione che si occupa di diffondere le competenze progettuali e le modalità operative necessarie a una maggiore inclusione sociale. Nell’ambito dell’attività professionale si occupa d’industrial design come partner di piccole e medie imprese con la necessità di coordinare le azioni e gli investimenti attraverso l’applicazione di metodologie design oriented.