Trieste. Agitato e violento nella notte

La scorsa notte la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino tunisino del 1988. Poco prima delle 2 l’uomo, a cui è stato negato l’accesso a un centro di assistenza di via Udine, ha colpito ripetutamente il portone e le vetrate della struttura. Della sua condotta è stata informata la sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112. L’uomo ha inveito contro gli operatori di una Volante giunta sul posto e ha opposto resistenza. Accompagnato presso gli Uffici del Polo san sabba, dopo le formalità di rito, il tunisino è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica. Nella notte tra venerdì e sabato, inoltre, per fare ritorno a casa, un triestino del 1972 ha infranto la vetrata del portone d’ingresso di uno stabile di via Galilei. Una Volante ha ricostruito l’episodio. L’uomo è stato denunciato. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Trieste/articolo/131860e1803892989727478085