Covid. Da ieri 480 nuovi casi e 31 decessi, tasso di positività a 0,64%

Calano di 6 unità le terapie intensive

(DIRE) Roma, 5 Lug. – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia si sono registrati 480 nuovi contagi da coronavirus (ieri 808 nuovi casi) a fronte di 74.649 tamponi per un tasso di positività dello 0,64% (ieri 0,57%). I morti sono stati 31 (ieri 12). Le terapie intensive sono calate di sei unità per ricoveri da covid, passando da 197 a 191. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. (Sor/Dire) 17:11 05-07-21