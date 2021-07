Covid. Rischio diffusione di possibili nuove varianti (Kappa e Lambda)

Nonostante l’indice di trasmissibilità sia appena superiore alle 04%, c’è qualche preoccupazione per le nuove mutazioni e conseguenti varianti del coronavirus, ovviamente di quelle più importanti e diffuse. Si chiamano Kappa e Lambda e potrebbero riservare brutte “sorprese”. Oltre alle varianti già conosciute: la alfa (inglese), la beta (sudafricana), la gamma (brasiliana) e la delta (indiana) che è la dominante dell’ultimo periodo, si stanno diffondendo anche le due sopracitate e meno conosciute. Queste ultime sono in fase di osservazione perchè potrebbero avere una maggiore trasmissibilità ed essere portatrici di rilevanti cambiamenti nella struttura del virus che lo rendano più resistente alla risposta immunitaria. Per fermare la diffusione delle varianti Kappa (individuata per la prima volta in India nel 2020) e Lambda che sono già state riscontrate in minima parte anche sul territorio italiano sarebbe auspicabile un’ulteriore accelerazione della campagna vaccinale. Al momento pare che le due dosi di vaccino mettano al riparo anche dalla variante indiana che come quella brasiliana causa delle infezioni covid-19 più resistenti, più contagiose e difficili da trattare.

Fabrizio Pace