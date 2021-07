L’Aquila, a fuoco un modulo abitativo provvisorio San Demetrio nei Vestini

Nella giornata del 4 Luglio i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di San Demetrio nei Vestini per l’incendio di un modulo abitativo provvisorio dove un pompiere che, pur libero dal servizio, aveva già iniziato l’azione di spegnimento del rogo utilizzando una tubazione idrica di fortuna. L’operazione, eseguita con tempestività, ha evitato il propagarsi delle fiamme ai moduli abitativi vicini, evitando conseguenze più gravi. La squadra della sede centrale ha provveduto al definitivo spegnimento e la messa in sicurezza dell’area. La giovane coppia che occupava l’abitazione, che non ha riportato danni, è stata temporaneamente allocata in una vicina struttura provvisoria a cura del Comune.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73387