Mafia, Palermo: 85 misure cautelari

Una imponente operazione antimafia è stata portata a termine sul territorio palermitano dalla DDA locale che ha coordinato i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo ed il personale della DIA. Nel blitz sono state fermate 85 persone accusate a vario titolo di: associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, estorsione, corruzione e reati in materia di armi. Per 63 soggetti si sono aperte le celle del carcere, per 18 invece sono stati disposti gli arresti domiciliari ed infine per altri 4 obbligo è stato decisa la misura dell’ obbligo di dimora. Tra i coinvolti nell’operazione delle Forze dell’Ordine in provincia di Palermo ci sarebbero anche una collaboratrice di giustizia ed un agente penitenziario (fonte Tv\Rai). Le 85 misure cautelari sono state eseguite tra Palermo, Trapani, Latina, Napoli Roma e Nuoro. Nell”operazione sono state disarticolate 5 organizzazioni legate ai clan per la gestione delle sostanze stupefacenti. Preoccupazione è stata espressa dagli investigatori per nuove rotte balcaniche della malavita palermitana con l’eventualità di nuove guerre di mafia.

Fabrizio Pace